Kringloopbedrijf ‘t Winkelhuys in Schijndel is dupe van faillissement

't Winkelhuys aan de Boschweg 55 in Schijndel is de dupe van het faillissement van zorgonderneming Boeijend Huys in Berkel-Enschot, dat in oktober 2017 de winkel opende in Schijndel. Boeijend Huys nam toen kringloopwinkel De Schatkamer over.

Boeijend Huys is ook verantwoordelijk voor de zorg van kwetsbare ouderen en jongeren in Tilburg, Berkel-Enschot, Alphen en Oosterhout, deze zorg wordt voorlopig voortgezet. Het faillissement is dinsdag uitgesproken door de rechtbank en werd door zorgondernemer Patrick van Boeijen zelf aangevraagd.

In 't Winkelhuys werkten onder anderen jongeren met een beperking en vrijwilligers. Het pand Boschweg 55 in Schijndel staat te koop. Het karakteristieke gebouw is van 1930. Theo Vousten begon hier in 1930 als hoefsmid, later werd het Modehuis Vousten.

Schijndel heeft nog twee kringloopbedrijven: Het Goed en 't Vincentje van de Vincentiusvereniging. En dan is er nog tweedehands en restyleshop De Zonnebloem aan de Zonnebloemstraat in de Bloemenwijk. Boeijend Huys is niet bereikbaar voor een reactie over de sluiting van 't Winkelhuys in Schijndel.