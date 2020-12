Kringloopwinkel ontruimd na melding over gaslucht in Schijndel

‘Als ik bij Ramona ben geweest, moet ik tien dagen in quarantai­ne: ondoenlijk’

8 december DEN DUNGEN - Als Henk van der Aa uit Den Dungen bij zijn Duitse vriendin is geweest, moet hij verplicht tien dagen in quarantaine. Maar omgekeerd hoeft ‘zijn Ramona’ dat in Duitsland weer niet. Henk snapt daar niks van: ,,Zo zullen wel meer mensen met buitenlandse partners dit probleem hebben.”