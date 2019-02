Kriss Kross Amsterdam en meer acts bevestigd voor Paaspop 2019 in Schijndel

Het festival had met Passenger, Within Temptation, Oscar and the Wolf en Clean Bandit al grote namen op het affiche staan. Ook Alex Agnew, Freddy Moreira, Indian Asikin, Jody Bernal, Phuture Noize, S10, Sjaak en Zanger Kafke behoren tot de nieuwe bevestigingen.

Brennan Heart, Kriss Kross, Nielson

Brennan Heart, pseudoniem van Fabian Bohn, is een Nederlandse hardstyle-dj en producer. Hij scoorde in 2011 een grote hit met Lose My Mind. Kriss Kross Amsterdam timmert inmiddels ook al een aantal jaar aan de weg. De liedjes Whenever en Sex zijn twee van hun grootste wapenfeiten. Singer-songwriter Nielson brak door met Beauty and the Brains en scoorde daarna met onder meer Hoe en Sexy als ik dans.

Paaspop is traditioneel de opening van het festivalseizoen. In 2019 wordt het festival van vrijdag 19 april tot en met zondag 21 april gehouden in Schijndel. Komend jaar krijgt het festival een nieuwe indeling. Zo komt bijvoorbeeld de camping dichterbij het festivalterrein te liggen.