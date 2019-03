Kritiek én lof voor politieposten in Veghel en Schijndel

Natuurlijk is er lof voor het feit dat Meierijstad twee grote politieposten behoudt: in Veghel én Schijndel. Eerder werd immers uitgegaan van alleen een politiepost in Veghel. Maar er is ook kritiek te horen in de gemeenteraad. ,,Wij vinden het wel erg veel geld voor het politiekantoor in Veghel", zegt bijvoorbeeld Kees van Limpt van de SP. Meierijstad wil 850.000 uitgeven voor de aankoop van het politiegebouw uit 1988 aan het Stadhuisplein en 1,3 miljoen euro voor de verbouwing ervan, totaal ruim 2,1 miljoen dus.

Van Limpt: ,,Als je meer geld moet uitgeven aan de verbouwing dan aan het gebouw zelf, vinden wij dat niet erg verstandig.” Ook Hart voor Schijndel vindt de aankoop ‘risicovol'.