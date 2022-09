Kritiek op ambtenaren zwelt aan, maar deuren in Boxtel en Gestel blijven dicht

BOXTEL - De kritiek zwelt aan, de kosten rijzen de pan uit. De gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel gaan samen aan tafel over de ambtelijke samenwerking in Mijn Gemeente Dichtbij. (MGD). Over de hoofden van de inwoners heen, achter gesloten deuren.