Kritische vragen aan locoburgemeester over bezetting stal Boxtel: ‘Ik ben bewust niet ter plaatse geweest’

updateBOXTEL - Loco-burgemeester Peter van de Wiel kreeg dinsdagavond veel kritische vragen vanuit de gemeenteraad over zijn rol tijdens en na de bezetting van de varkensstal in Boxtel.

Een nieuw fenomeen en een unieke situatie waarmee niemand ervaring had. Die tot een goed einde is gebracht. Aldus kwalificeerde loco-burgemeester Peter van de Wiel dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Boxtel de bezetting van de varkensstal en de beëindiging daarvan in zijn gemeente op 13 mei. Desondanks kwam Van de Wiel behoorlijk onder vuur te liggen door een spervuur aan vragen van raadsleden. Had u niet eerder kunnen ingrijpen? Waarom bent u niet ter plaatse geweest? Hoe kan het dat u zo slecht bereikbaar was tijdens de crisis?

Middelpunt van maatschappelijke discussie

Een greep uit de tientallen vragen. Die door burgemeester Fons Naterop werden gekwalificeerd als fileren tot op het bot. ,,We moeten ons echter realiseren dat Boxtel toevalligerwijs het middelpunt is geworden van een maatschappelijke discussie. En in welke positie we zitten. Want veel vragen die u stelt, ook in en door een hoger echelon moeten worden opgelost.” Dat Boxtel, in ieder geval voor even, het middelpunt van die landelijke discussie is, bleek dinsdagavond ook voorafgaand aan de raad. Zowel dierenactivisten als agrariërs maakten namelijk gretig gebruik van het inspreekrecht.

Van de Wiel hield staande dat hij, als vervanger van burgemeester Naterop die met vakantie was, in samenspraak met officier van justitie en politiechef goed werk heeft verricht op 13 mei. ,,De kwestie is geweldloos opgelost, verspreiding van dierziekten voorkomen, er zijn 80 aanhoudingen verricht, een confrontatie is voorkomen en de openbare orde hersteld. We hebben er complimenten voor gekregen van zelfs de minister.”

‘Niet ter plaatse’

De vraag die vooral boven de raadtafel hing, was: ,,Waarom heeft het meer dan tien uur geduurd voordat er werd ingegrepen?”,,Omdat het een complexe zaak was, die veel zorgvuldigheid nodig had. Zoals gezegd, er lag geen simpel draaiboek klaar, want het was een unieke zaak.” Van de Wiel meldde niet ter plaatse te zijn geweest op verzoek van de politie (,,en ik wilde niemand voor de voeten lopen”) en wel degelijk bereikbaar te zijn geweest (,,in ieder geval voor de mensen die er op dat moment toe deden”).

Burgemeester Naterop vatte het nog anders samen: ,,We zijn in het diepe gegooid en hebben ons hoofd boven water gehouden. En ja, daar hebben we van geleerd.”