‘Kun je dichten? Hang jouw werk dan op je ramen’

Geen auto’s op Markt in Boxtel: ruimte voor grotere terrassen

9:56 BOXTEL - Het was een wens van vele Boxtelaren: een autoluwe of zélfs vrije Markt. Het coronavirus zorgde voor een stroomversnelling en nu is er dan toch echt een tijdelijke maatregel: De Markt in Boxtel gaat tijdens de weekeinden in juni op slot voor auto's.