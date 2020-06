Kunst op Stapel in Boxtel schuift weer jaar door, ook spiegeltent keert terug

BOXTEL - De buitenexpositie Kunst op Stapel, die dit jaar van 21 juni tot en met 21 september plaats zou hebben in Boxtel, is doorgeschoven naar volgend voorjaar. Het uitstel komt - uiteraard - op het conto van het coronavirus.

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de kunsttentoonstelling niet door kan gaan. Vorig jaar zorgde de verkoop van kasteel Stapelen en bijhorende park voor te veel onduidelijkheid om de expositie plaats te laten vinden.

Kunst op Stapel werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door Kunststichting Boxtel en zou, met steun van de gemeente, een tweejaarlijkse buitenexpositie worden in het kasteelpark. In 2017 was editie twee, toen van 4 juni tot en met 24 september. Er kwamen zo’n tienduizend bezoekers naar de kunst in het park kijken. Kunst op Stapel bood dan ook een bijzondere sfeer: het imposante kasteelpark in het hart van Boxtel, de Dommel die langs kabbelt, het eeuwenoude kasteel met gracht en zestien, heel diverse kunstwerken.

De kunstenaars die zich voor dit jaar hadden aangemeld, wordt gevraagd om volgend jaar mee te dingen, aldus voorzitter Anja Heesen van Kunststichting Boxtel. Wat het thema dan wordt, is nog niet bekend. Een vakjury kiest uit de aanmeldingen de kunstenaars die een werk mogen exposeren.

Spiegeltent

Het is al nagenoeg zeker dat tijdens de derde editie van Kunst op Stapel weer een nostalgische spiegeltent in het park komt te staan. Daarin vindt de opening van Kunst op Stapel plaats en kan de promotiestichting Boxtel Vooruit vervolgens allerlei activiteiten in organiseren. Volgens voorzitter Wim Ketelaars heeft de eigenaar van kasteel Stapelen hier in beginsel al mee ingestemd.

Die tent staat zo’n drie weken in het park. Net als andere jaren kunnen er allerlei activiteiten voor jong en oud plaats hebben, van seniorenmiddagen, voorlezen aan kleuters, netwerkborrels tot kleine muziekoptreden en een feestelijke dag voor vrijwilligers of mantelzorgers.

Ketelaars verwacht dat de laatste afspraken binnen enkele weken rond komen. ,,En de ervaring van de andere jaren leert dat het programma daarna snel gevuld is. Er is veel animo om iets te organiseren in de tent.”