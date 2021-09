Kunstenaar Bosman raakt verzeild in ‘wondere wereld van pioniers’: Vitrines met gevonden voorwerpen jaar lang in Boxtel te zien

Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden in Boxtel

14 september BOXTEL - Hij won 13 jaar geleden Olympisch goud in Peking op de 10 kilometer en werd in 2008 wereldkampioen in Sevilla nadat hij 25 kilometer had gezwommen. Zwemmer Maarten van der Weijden is morgen (15 september) in Boxtel te gast tijdens de Zwem4daagse in het Dommelbad in Boxtel.