Kunstgroep Schijndel brengt ode aan Bossche kunstenaar

Lintje voor experimen­teel radioman Paul Sterk

4 november ZWOLLE/DEN DUNGEN – De 71-jarige Paul Sterk uit Den Dungen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het hoofdbestuurslid van VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, kreeg de bijbehorende versierselen zaterdag opgespeld tijden de jaarlijkse Dag voor de Nederlandse radioamateurs in de IJsselhallen in Zwolle. Sterk is in de regio Den Bosch bekend vanwege tal van ‘radiodagen’ in Den Bosch en Rosmalen.