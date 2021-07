Kunstliefhebber Jan Geerts exposeert in Jan Heestershuis: ’Hier staat het veel mooier dan thuis’

SCHIJNDEL - De kunstcollectie van Jan Geerts (70) is nog een maand te zien in het Jan Heestershuis in Schijndel. De verzameling werken van vooral Brabantse schilders is het resultaat van ruim twintig jaar verzamelen. Als het aan Geerts ligt komt daar nog veel werk bij. ,,Het schilderij moet mooi zijn. Dat is belangrijker dan de prijs.”

Eindelijk kan het museum Jan Heestershuis in Schijndel weer langer open zijn voor publiek. Dat was vorig jaar wel anders. ,,Op 4 november gingen we open en een dag later moesten we alweer dicht. Daarna zijn we nog een een keer een maand open geweest tot de deur op 5 juni weer op slot moest. Ik ben blij dat mensen nu meer tijd krijgen om van mijn schilderijen te genieten”, legt Jan Geerts uit.

Volledig scherm Het schilderij 'Gezicht op Schijndel' van Dorus van Oorschot uit 1939. Ook dit komt uit de collectie van Jan Geerts. © Luuk Glaap/BD De expositie ‘Brabant met Verve’ bestaat uit 77 schilderijen van ruim 20 Brabantse schilders en tien schilders van buiten Brabant. Ze hebben hun plek gekregen in het Jan Heestershuis. ,,Het is wat anders dan thuis. Je kunt in één keer alles laten zien. Thuis wissel ik de schilderijen regelmatig. Ik kon mijn hele collectie hier niet kwijt, maar het staat hier wel veel mooier dan thuis.”

Van Gogh

Geerts begon zich al vroeg te verdiepen in schilderkunst , maar is pas veel later gestart met het aankopen voor een eigen collectie. ,, Op de middelbare school kreeg ik kunst en literatuur en werd mijn interesse aangewakkerd. Toen ik ging studeren in Eindhoven, werden de vrije uurtjes opgevuld met een bezoek aan het Van Abbemuseum.’’

Quote Ik zag de kunst van Van Gogh en was meteen verkocht Jan Geerts

Het kopen van schilderijen is er dan nog niet bij. Al bevestigt een bezoek in 1984 aan museum Kröller-Müller zijn interesse. ,,Ik zag de kunst van Van Gogh en was meteen verkocht. Ik ging in Nuenen op zoek naar sporen van Van Gogh en las boeken over zijn werken. De bewondering van de kunst is sindsdien nooit verdwenen.”

Collectie

In 1985 koopt Geerts zijn eerste schilderij, maar zijn collectie begint pas echt te groeien in het begin van deze eeuw. ,,Vanaf 2001 koop ik gemiddeld vijf schilderijen per jaar. De meeste schilderijen komen van veilingen. Die zijn vaak goedkoper, maar moeten nog gerestaureerd worden. Daarnaast koop ik schilderijen van particulieren en rechtstreeks uit het atelier van de schilder.”

Quote Ik praat liever niet over de prijs van een schilderij. Je moet het kopen omdat je het mooi vindt Jan Geerts

De afgelopen twintig jaar heeft Geerts dus veel schilderijen weten te bemachtigen, maar van een dure verzameling is volgens hem geen sprake. ,,Ik praat liever niet over de prijs van een schilderij. Je moet een schilderij kopen omdat je het mooi vindt. En ik heb met mezelf een maximum prijs voor een schilderij afgesproken. Zo blijft het leuk en betaalbaar.”

Altijd op zoek

Als het aan Geerts ligt is het zeker niet de laatste expositie en zal hij de collectie in de komende jaren nog verder aanvullen. ,,Ik ben altijd op zoek naar schilderijen en mijn collectie is nog niet compleet. En mocht dat over een aantal jaren wel zo zijn, dan zullen ze waarschijnlijk weer in een museum hangen.”