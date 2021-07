Kunstparels tussen bergen boeken: de nieuwe bibliotheek Schijndel gaat los

Boswachter Theo Quekel: ‘Soms met boodschap­pen­lijst­je het bos in voor hout’

28 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Er verrijst een flinke schuur in het landschap van het landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Brabants Landschap laat achter het Buitenlokaal een schuur optrekken die bedoeld is voor de opslag van duizend kuub hout. Allemaal afkomstig uit de duizenden hectaren bos die Brabants Landschap in de regio beheert.