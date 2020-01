Kunstwerk plots foetsie: burgemeester Gestel doet aangifte bij politie

Buurtbewoners hebben niks gezien of gehoord. Maar plots was het kunstwerk dat Willem Wolfs ooit maakte voor ontmoetingscentrum De Huif verdwenen. Burgemeester Han Looijen geeft de dieven de kans het werk terug te brengen. Anders gaat hij begin volgende week aangifte doen bij de politie van diefstal.

,,Alhoewel er verhalen de ronde doen dat het kunstwerk terecht is, moeten wij melden dat dit niet het geval is. In het gemaakte bestek voor de sloop van De Huif staan afspraken over veilige en zorgvuldige verwijdering en opslag van het kunstwerk. Helaas is het kunstwerk verdwenen voor het opgeslagen kon worden. Het dringend beroep om het kunstwerk terug te brengen blijft dus van kracht”, zo schrijft Looijen op Facebook.