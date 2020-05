Kwajongensstreek veroorzaakt liftopsluiting: mensen vast op station Boxtel

VIDEO Zangeres gaat van jarenlang ziekbed naar wereldpodi­um, met een troostlied

1 mei HAAREN - Doodziek lag ze twee jaar lang in bed. Letterlijk tot niets in staat, door een nare ziekte. Maar sinds een jaar gaat het beter met zangeres Dimphy van de Molengraft (25) uit Haaren. Ze stond al weer op het podium met het Metropole Orkest en dj’s Armin van Buuren, Tiesto en Afrojack. En nu gaat ze ook nog de wereld over in een videoclip waarin zo’n veertig zangers en muzikanten uit achttien landen hun medeburgers, vanwege het coronavirus, een hart onder de riem steken.