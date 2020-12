Kwetsbare ouderen in Boxtel en Esch dobbelen ondanks corona lekker verder

BOXTEL - Corona gooit niet overal roet in het eten. Het 'dagje thuis' voor kwetsbare ouderen in Boxtel en Esch gaat dezer dagen wel door. Uiteraard is het wel een zaak van dobbelen op gepaste afstand.

Kwetsbare ouderen. Aan het dobbelen met ieder een eigen steen. Op anderhalve meter uiteraard. Het is een activiteit tijdens het zogenoemde 'dagje thuis'. Misschien vanwege corona op dit moment wat gemankeerd, maar o zo belangrijk. ,,Want sociale contacten, elkaar dus werkelijk zien is van grote waarde voor kwetsbare ouderen, zoals mensen die een tia hebben gehad of te maken hebben met beginnende dementie", zegt Karin van Ditmars, coördinator van welzijnsinstelling ContourdeTwern.

Quote Sociale contacten, elkaar dus werkelijk zien is van grote waarde voor kwetsbare ouderen Karin van Ditmars, coördinator van welzijnsinstelling ContourdeTwern

Mantelzorgers ontlasten

Ze is daarom blij dat de 'dagjes thuis' in Boxtel en Esch momenteel doorgaan. En met haar is dat wethouder Maruška Lestrade. ,,Het dient ook meerdere doelen", zegt zij. ,,De ouderen hebben een dagje uit in een omgeving waarin ze zich thuis voelen. Hun mantelzorgers worden die dag ontlast. Hebben even rust en die soms ook hard nodig. Want ga er maar aanstaan, 24 uur per dag zorgen voor iemand en er altijd voor klaar staan.”

De welzijnsdagbesteding (op dinsdag in De Es en De Rots, op donderdag in de Kinderboerderij) kwam onder druk te staan, door corona en ook door de gemeentelijke bezuinigingen die een wissel trekken op de welzijnsinstelling. ,,Prima hoe ContourdeTwern dat heeft opgepakt. Door de werkwijze aan te passen, samenwerking met andere partijen te zoeken. Kortom, uitstekend werk geleverd, binnen de financiële grenzen", vindt de wethouder.

25 ouderen helpen

Tijdens de eerste coronagolf kwam 'dagje thuis' wel stil te liggen. ,,We onderhielden uiteraard het contact met de mensen, via bellen of een pakketje voor de deur afleveren. Gelukkig is het nu, ook dankzij de toestemming van de Veiligheidsregio, wel mogelijk bij elkaar te komen. Want dat heeft echt een meerwaarde", aldus Van Ditmars. Het gebeurt coronaproef, met aanpassingen dus. Voor wekelijks een kleine 25 ouderen, die onder begeleiding van ruim tien vrijwilligers samen dingen doen.

Quote We eten tussen de middag samen. In Esch warm zelfs. Driegangen, met een soepje Karin van Ditmars, coördinator van welzijnsinstelling ContourdeTwern

,,Soms wandelen, soms komt de kletspot op tafel om herinneringen aan vroeger op te halen. Of luisteren we muziek. We eten tussen de middag samen. In Esch warm zelfs. Driegangen, met een soepje, hoofdgerecht en een toetje. Voor corona werd die maaltijd gezamenlijk bereid, dat kan nu niet. Dus zijn we aangewezen op catering.”

Het liefst een open inloop

Het liefst zou Van Ditmars zien dat er straks sprake is van 'open inloop'. ,,Zodat er meer mensen kunnen komen. Nu durft ook niet iedereen vanwege corona. We kijken wel naar mogelijkheden om meer mensen in de huidige omstandigheden te kunnen ontvangen. Maar ook dat vraagt creativiteit. In overleg met onder meer Samen ouder worden in Boxtel kijken we hoe we dat kunnen aanpakken."