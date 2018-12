Kwispelturig wint Dungense Kennis Kwis

Aan het einde van het jaar is het dorpskwissen wat de klok slaat. Overal in de regio zijn honderden teams aan de slag om zich het hoofd te breken over tientallen dorpsvragen, opdrachten en puzzels.

Den Dungen nog volle bak

En waar ze in de regio al wat terugloop zien in populariteit en afname van het aantal deelnemende teams zoals ook in Schijndel van tachtig naar 64, is dat in Den Dungen juist het omgekeerde.

Quote We zitten helemaal vol met veertig teams Geert Oosterhuis, Dungense Kennis Kwis

,,We zitten nu helemaal vol met veertig teams. Dat is ook het maximale wat we kunnen behappen”, vertelt een van de twaalf organisatoren van de Dungense Kennis Kwis Geert Oosterhuis.

Quote De meeste teams bestaan uit tien tot vijftien mensen Inoeska Donders, Dungense Kennis Kwis

Inoeska Donders van de organisatie vult aan: ,,Misschien is het animo nog wel veel groter. Maar we stoppen de inschrijvingen gewoon bij veertig teams. De meeste teams bestaan uit tien tot vijftien mensen.”

Nadenken over twee versies

In de regio Uden en Oss zijn de organisatoren van de dorpskwissen al aan het nadenken hoe ze de kwissen, ondanks dat ze populair blijven bij een flinke groep mensen, toch weer populairder te maken bij meer mensen. ,,Wij denken er over om volgend jaar twee versies te maken. Een voor grotere teams en een voor kleinere. Dat basisidee willen we nog verder uitwerken”, zegt Sandra Tibosch van de Ujese Kwis.

In Den Dungen maakten zich daar gisteren nog niet druk om. Met 86 vragen in negen categorieën konden de teams aan de slag om hun hersenen te pijnigen. Daarnaast waren er ook twee ‘geheime proeven’ waar teams hun kunsten konden vertonen.

Spaghetti-proef met marsmallow

De ene was voor echte knutselaars. Want bij de Litserborg in Den Dungen mochten zij met ongekookte spaghetti-stokjes, een meter schilderstape en een marshmallow een toren bouwen. En dat gaf de nodige hilarische taferelen.

De kunst zat hem vooral in het feit dat de marshmallow bovenop de toren moest blijven liggen (en dus niet met een aansteker laten smelten zodat hij blijft plakken). Het aantal centimeters hoogte van de spaghettitoren gaf het aantal te scoren punten.

Wethouder voor het eerst deelnemer

Wethouder Peter Raaijmakers was er dit jaar voor het eerst als deelnemer bij. ,,Ik heb vijf jaar mede de kwis georganiseerd. Ik ben heel benieuwd wat ons te wachten staat”, zei hij, studerend in het opdrachtenboekje dat bij ‘t Trefpunt in Den Dungen werd uitgereikt.

Een andere bijzondere opdracht was de ‘Knappe Kokkenstrijd.’ In een van de zalen bij de Litserborg hadden Heidy en Dimphy Groenendaal een hele batterij aan eten uitgestald.

Quote Ze moeten lekkere hapjes maken met zalm en tonijn Dimphy Groenendaal, Dungense Kennis Kwis

,,Ze moeten eerst een moeilijke set vragen beantwoorden over koken, eten, koks en sterrenrestaurants”, zegt Heidy. En Dimphy vult aan: ,,Daarna zetten we hen aan het werk en moeten ze lekkere hapjes maken met zalm, tonijn, eieren, gerookte kipfilet en zo meer. Ze moeten ook zelf mayonaise maken. Die hapjes eten de deelnemers vanavond op in ‘t Trefpunt tijdens de prijsuitreiking.”