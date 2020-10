Laat die Polenhotels maar komen, vindt de arbeidsmigrant zélf

Ze wonen in eengezinswoningen in woonwijken, op een camping in het buitengebied of ergens achteraf in een unit. Of nog erger: varkensstallen. Niet zelden geëxploiteerd door min of meer malafide huisjesmelkers, die allemaal een eigen definitie van ‘humaan wonen’ en ‘veilig’ hanteren. Zo bleek in ieder geval in 2018 uit controles van huisvesting van arbeidsmigranten, uitgevoerd door zes gemeenten. Waaronder Boxtel.