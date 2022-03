‘Laat mantelzorger straks dichtbij cliënt Carré wonen op Kentalisterrein’

SINT-MICHIELSGESTEL - Door de lange politieke discussie over de verkoop van het hoofdgebouw en oost- en westflank van het Kentalisterrein in Sint-Michielsgestel raakte een bijzonder idee van de politieke partij DorpsGoed wat ondergesneeuwd. Deze partij pleit ervoor om in de 20 tot 25 nieuw te bouwen woningen direct achter het hoofdgebouw mantelzorgers te laten wonen van cliënten van Kentalis die nu in Carré wonen.

Raadslid Mariska Sturkenboom van DorpsGoed bracht bij de behandeling van de ontwikkelstudie voor het Kentalisterrein in Sint-Michielsgestel een sympathiek idee naar voren. ,,Het Kentalisterrein is een echte parel in Sint-Michielsgestel. Maar met de komst van tussen de 350 en 450 nieuwe woningen in het hoofdgebouw, en op de oost- en westflank van het grote terrein dat Kentalis afstoot aan een ontwikkelaar, schuurt het ook. De huidige kwetsbare bewoners van Carré, cliënten van Kentalis, willen rustig blijven wonen. Daar hebben we een plan voor bedacht.”

Prikkelarm wonen

En dat plan is om mantelzorgers (ouders, broers, zussen of andere familieleden van cliënten) straks de kans te bieden om op het terrein van Kentalis te komen wonen. ,,Cliënten van Carré willen graag prikkelarm wonen. Zij zijn kwetsbaar. Daar moet je niet aan tornen. Als we nu mantelzorgers in het ‘buffergebied’ in de nieuwe woningen dichtbij Carré kunnen laten wonen, dan neemt dat bezwaren weg van de Cliëntenraad die de belangen van de Carrébewoners behartigen. Want die zijn bang dat de kwetsbare bewoners tussen al die nieuwbouw in het gedrang komen", zegt Sturkenboom.

Boeiend

Wethouder Ed Mathijssen vindt dat een zeer boeiende gedachte voor de toekomst. ,,Er komt op termijn nieuwe wetgeving aan vanuit Den Haag. Daarbij zou het kunnen zijn dat we als lokale overheid meer woningen mogen toewijzen aan bewoners die wij er willen laten wonen. Dat zou kansen kunnen bieden om zo'n voorstel vorm te kunnen geven.”

Behoefte

De Lokale Cliëntenraad Brabant heeft nu met Kentalis nog een geschil dat ze heeft voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over hoe die cliëntenraad mag mee beslissen of alleen maar advies geven over hoe de toekomst van het terrein. Sturkenboom: ,,Zo'n geschil kun je verzachten als er mantelzorgers dichtbij de cliënten mogen wonen. Daar zal straks zeker behoefte aan zijn.”

Volledig scherm Een van de twee kapellen bij het hoofdgebouw van Kentalis © Domien van der Meijden

Wachten

De Raad van Bestuur van Kentalis heeft in ieder geval toegezegd eerst een uitspraak van de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden af te wachten, voordat ze nadere stappen zet om vervolgens met alle adviezen en zienswijzen in de hand op zoek te gaan naar een ontwikkelpartij die het hoofdgebouw en de oost- en westflank willen aankopen voor bouwontwikkelingen. Die landelijke commissie doet waarschijnlijk in april uitspraak.

Omkijken naar belang bewoners

Sandra Beuving van de Raad van Bestuur: ,,Het is net als voor de Cliëntenraad ook onze zorg dat er goed naar de belangen van de kwetsbare bewoners van Carré wordt omgekeken.”

Verkoop in 2023

Op zijn vroegst krijgt de verkoop van het terrein (oost- en westflank) en het hoofdgebouw van Kentalis in 2023 vorm. Kentalis moet eerst nog een werving (tender) doen en een ontwikkelpartij of een consortium (verschillende ontwikkelaars) vinden die tot koop over willen gaan. Kentalis gebruikt daarbij de adviezen en zienswijzen die de gemeente heeft ingebracht op de ontwikkelstudie van Kentalis om zo een breed draagvlak voor de nieuwe plannen te krijgen.



