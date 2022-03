‘Laat mensen in buurten en wijken mee beslissen over wat er gebeurt’

SINT-MICHIELSGESTEL - Mariska Sturkenboom zit al negen jaar in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Ze is voor de tweede keer lijsttrekker van de partij DorpsGoed waar ze al achttien jaar bij betrokken is en waarvoor ze in het verre verleden bestuurswerk deed én in de commissie burgerzaken zat.

Mariska Sturkenboom (52) woont in Den Dungen en is getrouwd met Jeroen Mol. Ze hebben samen drie kinderen: Mathijs, Jasper en Thomas. Sturkenboom komt uit Heiloo, woonde op verschillende plekken als Castricum en Dronten, maar ging haar ouders achterna, naar Brabant. Haar ouders streken in Boxtel neer.

Participatie

Wat is voor Sturkenboom en DorpsGoed de komende vier jaar het speerpunt in de politiek? ,,Dat is met stip participatie. Op allerlei vlakken. Laat mensen in wijken en buurten mee beslissen wat er gebeurt. Laat ze zeggen wat ze echt van plannen vinden. Ook bij bouwplannen moet dat veel beter. Daar gaat het op veel vlakken mis en duidelijke spelregels zijn nodig voor ontwikkelaars die bouwplannen bespreken met de buurt. Die zijn er nog steeds niet, die regels.”

Jongeren

Ze vervolgt: ,,We moeten participatie echt anders organiseren. Een jongerenraad die meepraat over de toekomst, dat willen we ook. Maar ook mensen die de overheid de rug toe keren en niet of nauwelijks meetellen, die moeten we een belangrijkere stem geven.”

Ervaring

Waarom moeten kiezers op Mariska Sturkenboom stemmen? ,,We zijn al vele jaren een stabiele partij en ik heb inmiddels veel ervaring in de politiek. We voeren constructief oppositie en we kunnen ook constructief in de coalitie mee doen. Onze partij staat er om bekend dat ze dicht bij mensen staat. Iedereen kan bij ons aankloppen voor problemen of met vragen.”

Notenboom

Wat is de favoriete plek van Mariska Sturkenboom? ,,Dat is de Dommeloever bij het Adrianustracé in Sint-Michielsgestel. DorpsGoed vindt dat die Dommeloever, daar waar nu het bouwbord staat van de Raadskamer, vooral lekker groen moet blijven. Een tijd terug hebben we daar een mooie notenboom aangeplant om daar uiting aan te geven. De centrumbewoners moeten hier lekker naar de Dommel en het groen kunnen blijven kijken.”

Op de HAS gezeten

Wat weten kiezers niet van Sturkenboom? ,,Misschien wel dat ik op de HAS heb gezeten en agrarisch ingenieur ben. Dat agrarische krijgt bij mij thuis vorm met het houden van kippen en tuinieren in een moestuin. De pest is alleen dat de slakken alles opeten. Ik moet rond de groenten vrouwenmantel aanplanten. Daar hebben slakken een hekel aan. Ik wil namelijk geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.”



