Laatste elf woningen ParkHagen in verkoop

Meierij­stad investeert in natuurge­bie­den

14:34 VEGHEL/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Meierijstad beslist in september of ze twee miljoen euro wil steken in vijf natuurgebieden: beekdal de Aa, beekdal de Dommel, het dal van de Leijgraaf, het Duits Lijntje en de Vlagheide. Die twee miljoen moet als vliegwiel fungeren om elders nog eens acht miljoen vrij te krijgen.