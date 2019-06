Laatste frietkot van Boxtel weg

BOXTEL - Enkele jaren geleden sloot Boxtelaar Jan Schilder zijn ouderwetse frietkot aan Zandvliet, bij de kruising met de Van der Voortweg in Boxtel. Bekend van zijn Ras-friet (op basis van aardappelpoeder). Voorheen stond het kot aan het Ronduutje, maar dat is al wel zo'n halve eeuw terug. Gisteren is het houten gebouwtje verwijderd.

Tientallen jaren was de friet van Schilder geliefd bij menig Boxtelaar. Het was er altijd druk, weet achterbuurman Harrie van Erp van Café D'n Boer. ,,Heel Boxtel kwam er.” Ook de leerlingen van het Baanderherencollege, want een frietje was altijd lekkerder dan de inhoud van het broodtrommeltje van de leerlingen.

Al jaren geleden is Jan Schilder gestopt met zijn zaak. ,,De gemeente wilde hem weg hebben en zijn gezondheid zat niet mee”, zegt neef Mark Schilder, die een ijssalon uitbaat in Boxtel. Zijn vader Theo was de broer van Jan Schilder en had vroeger een bekende vishandel in Boxtel, die terug gaat tot 1935. Opa Schilder begon deze zaak en ook de friettent aan het Ronduutje.