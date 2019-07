Laatste groet voor Monique Mauriks op lantaarnpaal in Maaskantje

,,We zien het als een eerbetoon aan mijn moeder”, zegt zoon Pascal. ,,Dit is de allerlaatste keer dat we de lantaarnpaal aankleden. Dat doen we met deze vlinder en twee harten. Iedereen heeft er iets moois op gezet. Als afscheid aan mijn moeder.”

Lantaarnpaal als uithangbord creativiteit

Monique was behept met twee rechterhanden en erg veel creativiteit. Daarmee maakte Mauriks tal van poppen. Met een lantaarnpaal als uithangbord leefden honderden Dungenaren en Maaskanters zo met de seizoenen mee. Een sneeuwpop als het winter was, een heks rond Halloween en een clowneske figuur rond carnaval.

Afscheid met platte kar en paard Venga

Een jaar of vijf terug kreeg ze een grappig appje van haar zus op haar telefoon met een afbeelding van een heks die tegen een boom was gevlogen. En toen was het idee geboren. De vlinder en de twee harten luiden het einde van een tijdperk in voor Maaskantje. Het afscheid van Monique Mauriks heeft later deze week plaats met de kist op een platte kar, getrokken door het familiepaard Venga.