Laatste loodjes voor nieuw paviljoen Leijsenven

BOXTEL - De grote renovatie, nieuwbouw en verbouwing van het paviljoen Molenwijk bij het Leijsenven in Boxtel begint aan de laatste etappe. Na de bouwvak worden de ruimten van het paviljoen met restaurant en zalen, plus een bovenwoning, verder afgewerkt. Rond het derde kwartaal gaat de beachachtige uitspanning met terrassen aan het water waarschijnlijk al van start.

Patrick van Loosbroek, de eigenaar van het paviljoen, heeft de onderkomens fors laten verbouwen, renoveren en nieuw laten bouwen. ,,Het gaat de goede kant op. We komen nu in een volgende fase terecht. Ik heb al een nieuwe uitbater gevonden voor de horeca hier. Wie dat is kan ik nog niet zeggen. Maar die heeft ervaring in de horeca.”

Lunch en menu’s

Deze uitbater gaat straks aan de slag met het samenstellen van de menukaart, het zoeken van horecapersoneel en alles wat erbij hoort voor een nieuwe start hier. ,,Het is de bedoeling om er lunchen te serveren, maar in de avond ook een vijfgangen-menu aan te bieden. Voor allerlei bezoekers wat wils.”

Corona

Mogelijkheden zijn er straks genoeg. Van Loosbroek: ,,We hebben verschillende waterterrasjes gemaakt, maar ook plekken waar je met iets grotere groepen kan neerstrijken. Buiten krijgt het een beachclubachtige uitstraling. Binnen hebben we veel voorzieningen gemaakt die vanwege corona erg logisch zijn. Deuren die automatisch open gaan zodat je bijvoorbeeld zoveel als mogelijk ‘handsfree’ richting de toiletten kunt. Dat zijn extraatjes die door corona nu zijn gemaakt. Verder is er veel aandacht voor goede luchtbehandeling in het bedrijf.”

USB-stick

De zalen bij het paviljoen zijn straks voorzien van alle nodige audiovisuele middelen om vergaderingen, meetings, uitvaarten, feestjes met een dj of familiepartijtjes te kunnen houden. ,,Het is straks echt plug and play. Je hoeft maar een USB-stickje mee te nemen en je kunt aan de slag. De rest is in huis.”

Bovenwoning

Of de nieuwe uitbater van de horeca ook in de nieuwe bovenwoning gaat wonen, dat weet Van Loosbroek nog niet. ,,De woning krijgt sowieso bewoners. Het kan zijn dat de uitbater erin trekt, maar het kan ook zijn dat de kok er komt te wonen. Het is maar dat er iemand zit die ook sociale controle kan uitoefenen op het paviljoen. En het is handig dat er iemand in huis is die de deur kan open maken als er bestellingen van leveranciers komen. Als er niemand wil wonen, doe ik dat misschien nog wel. Het is geen straf om op zo’n mooie plek te gaan wonen.”