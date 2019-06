Laco geeft zwembad in Veghel niet snel op

Een beetje raar vond Bert Lavrijsen het wel, geeft de algemeen directeur van zwembadexploitant Laco Nederland BV toe. Om te horen dat Meierijstad waarschijnlijk niet verder wil met Laco in het toekomstige nieuwe zwembad in Veghel. Het college van B en W geeft de voorkeur aan een extern overheidsbedrijf, waar de gemeente meer grip op heeft. Dit ‘sportbedrijf’ zou in de ogen van B en W ook de andere zwembaden in Sint-Oedenrode en Schijndel en de sportcomplexen in Meierijstad kunnen runnen. ,,Je zet een trouwe exploitant toch niet zo maar aan de kant?”, reageert Lavrijsen van Laco, dat in totaal 35 zwembaden in het land exploiteert.

Lavrijsen geeft zich niet zo maar gewonnen in Veghel. ,,Ik denk dat we heus nog wel in gesprek komen met Meierijstad. En we hebben zeker interesse om de andere zwembaden en sportcomplexen in Meierijstad te exploiteren.”