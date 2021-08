Lallende passagiers en 204-chauffeurs met een dubbelrol

Na een zestal weken met de Buurtbus mee te zijn gereden, kom je aan het einde van de rit nogal eens oude bekenden tegen, natuurlijk. André Leermakers van de 299 bijvoorbeeld, wiens dienst er net op zit. Jac de Graaf, de oprichter van de 203 die bijna afzwaait. En ook Wendy, een passagier van een van de vorige ritten, zit weer keurig in de bus op weg naar haar bijbaantje in Sint-Michielsgestel.

Nieuwe gezichten

Maar er zijn ook nieuwe gezichten. Een jonge passagier die net zijn eerste schooldag aan het Willem 1 College in Den Bosch achter de rug heeft en nu naar Olland moet. Zo gaat hij vanaf nu elke dag naar de opleiding om uiteindelijk creatief vakman en meubeldesigner en maker te worden. En chauffeur Rob Koelink van de 299, die net voor het wegrijden nog snel kan vertellen over een bijzondere ervaring uit het verleden. Hij rijdt al sinds 2004, dus heeft best een en ander meegemaakt.

Dronken, lallende passagier

Maar die keer dat een dronken passagier maar bleef lallen over dat de vrijwilligers op de buurtbus wel knettergek moesten zijn, omdat ze dit werk gratis doen, is hem áltijd bijgebleven. Toen de man ook nog over de rijstijl begon te klagen en er daarom na een paar kilometer alweer uit wilde, vond Rob dat dan ook geen enkel probleem. ,,Maar nu moet ik weg. Je kunt mee, hoor.”

Deze keer staat echter lijn 204 (Best-Boxtel-Schijndel) op de planning. Dat betekent even wachten tot de chauffeur van die bus zich aandient. Dat gebeurt, en wel in de persoon van Kees uit Sint-Oedenrode, sinds vier jaar present op de bus. Richting Schijndel vertelt hij over een passagier, een mevrouw op leeftijd, die hem eens een mooi verhaal vertelde. ,,Elke dag stapte ze op en een paar kilometer verderop weer uit. Want, zo vertelde ze, haar man had haar aangeraden om na zijn eventuele overlijden, aan hun jongens te vragen om de caravan op een camping in de buurt te zetten. ‘Dan kun je daar overdag heen en ben je tenminste niet alleen’, was zijn idee daarachter. En dat deed ze dus ook.”

Klapband

Hij vertelt ook over de klapband van vorige week, midden op de Schijndelseweg. Daar kon hij gelukkig Nol Strik voor bellen. ,,Die is van technische zaken”, legt Kees uit. Zo zijn er meer chauffeurs met een dubbelrol bij de buurtbus. Iemand voor ‘chauffeurszaken’ bijvoorbeeld, die nauwlettend in de gaten houdt of er omleidingen of andere bijzonderheden zijn op de route. ,,En er is zelfs iemand voor speciale zaken”, lacht Kees. ,,Dat doet mijn vrouw sinds een jaar of twee. Zij vindt het leuk om van alles te organiseren, dus regelt ze het als er een etentje is voor alle chauffeurs, zorgt voor de presentjes met Kerst en nog veel meer.”