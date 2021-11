Lambertusschool Gemonde krijgt gezelschap: De Stek is in wording

GEMONDE - De grote legpuzzel bij de Sint Lambertusschool in Gemonde is begonnen. Nadat groep zes als eerste verhuisde naar een ander lokaal een een leeg lokaal achterliet, gaat dat de komende tijd vaker met groepen leerlingen gebeuren. De verbouwing van de school in Gemonde maakt straks de komst van het nieuwe gemeenschapshuis De Stek mogelijk.

Het wordt een tijd van het estafettestokje doorgeven bij de basisschool Sint Lambertus in Gemonde. Directeur Linsey van Gansewinkel over de verbouwing: ,,We hebben een aantal fasen te doorlopen. Stap voor stap gaat elke keer een groep verkassen. Groep zes is begonnen. Die hebben een leeg lokaal achtergelaten. Als dat straks klaar is gaan we van achter in het gebouw zo naar voren werken. Het was best een ingewikkelde legpuzzel, maar ze is logisch gelegd.”

Stenen metselen

Toch hoopt ze rond het einde van dit schooljaar (2021-2022) dat alles klaar is. ,,Ook buiten gebeurt er nog het een en ander op ons terrein. Maar nu eerst maar eens alles in en aan het gebouw.” Ze staat met een groepje leerlingen buiten op de speelplaats vlak bij het kleuterlokaal. Daar is de eerste uitbreiding en verbouwing nu gaande. Samen met wethouder Lianne van der Aa mogen de leerlingen wat stenen metselen om zo de officiële start van de verbouwing en de komst van het nieuwe gemeenschapshuis De Stek te vieren.

Specie drupt nog na

Op aanwijzing van een metserlaar hebben de kinderen in luttele minuten een rijtje stenen op het muurtje gemetseld. Er druipt hier en daar nog wel een beetje specie tussen de stenen. Rond de zomervakantie van 2022 moet de klus geklaard zijn. Dan hebben de 155 leerlingen van de school, maar ook de kinderen van de BSO Bolderburen (4-12 jaar) en de peuteropvang en dagopvang van het Berenhuis (0-4 jaar), de complete verbouwing weer achter de rug.

Volledig scherm Even de specie mengen en dan metselen voor De Stek. © Domien van der Meijden

Wethouder Lianne van der Aa over het bouwen van De Stek: ,,Eindelijk zijn we zover. Er is lang over gepraat sinds dorpshuis De Kei aan de overkant van de straat dicht ging en we hier nu bouwen aan een nieuw gemeenschapshuis. Maar er komt nu snel schot in. We proberen de overlast voor de kinderen te beperken. Maar vanochtend was er even geen verwarming. Heel vervelend. Er wordt ondertussen goed op de veiligheid voor de kinderen gelet door de aannemer.”

Deuren open zetten

Marianne van Wegberg van de onderwijskoepel Cadans Primair: ,,Wij zijn blij met de De Stek erbij. Dan heb je een integraal kindcentrum dat bovendien het sociale middelpunt van de gemeenschap wordt. Hier ontmoeten alle inwoners elkaar straks. Wij zetten graag de deur op.”

De stichting die De Stek exploiteert is ondertussen al begonnen met de eerste activiteiten voor het dorp. Zo is er al een Halloween-feestje geweest voor kinderen en start De Stek de komende tijd met meer activiteiten.