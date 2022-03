Lammetjes aaien, het kan weer bij Schaapskooi Schijndel. ‘Maar ik hou ook erg van spinnen’

Schijndel – ,,We zochten naar iets met lammetjes en toen kwamen we hier terecht.” Rik Clout uit Eindhoven zit op een bankje bij de zonovergoten speeltuin van de Schaapskooi Schijndel. ,,Heerlijk plekje hier. Charlie, mijn dochtertje, vindt deze speeltuin nóg leuker dan de lammetjes.”

Liora Veldkamp (3) vindt juist de lammetjes leuker, die samen met hun moeders in een omheinde ruimte liggen. ,,Ik wil ze hooi geven. Die grote schapen zijn wel een beetje groot. En over vier nachtjes word ik vier.” Haar vriendinnetje Sarah Ghebremedhin (4) kijkt toe. ,,Ik vind de lammetjes ook lief, maar ik hou ook erg van spinnen.”

Intussen stappen Magda Martens uit Den Bosch en Ria Boelens uit Vught van hun fiets en lopen glunderend het terras op. ,,Zó leuk hier”, vindt Martens. ,,Ik wil hier op mijn verjaardag schapen gaan drijven, met mijn kinderen en kleinkinderen. Dat kun je hier doen, samen met de schaapsherder.” Ze kijkt naar het terras waar het gezellig druk is. ,,Heerlijk dat het weer open is en dat de zon schijnt.”

Stagiairs in de winkel

Voor haar vriendin Ria Boelens is het haar eerste bezoek aan de Schaapskooi. ,,Ik ben hier nog nooit geweest, ziet er erg leuk uit.” Een bezoek aan het winkeltje zit er niet in, wat beide dames na het terrasbezoek willen. ,,Het is nu gesloten”, legt bestuurslid Frans Vonk uit. ,,Daar bivakkeren de stagiairs van het Zone.college in Zwolle. Ze helpen ons met de geboortes van de lammetjes. Over twee weken is het voorbij. Dan gaan de stagiairs weg en gaat de winkel weer open.”

Vonk is tevreden hoe alles reilt en zeilt. ,,We hebben opvolgers gevonden voor de horeca. De huidige uitbaters hadden een buffer opgebouwd om in de weekends iemand in dienst te kunnen nemen. Helaas is de buffer verdampt door de coronacrisis. Jammer dat ze stoppen, maar gelukkig is alles financieel gezond.”

Negen mensen toonden belangstelling om de zaak over te nemen. ,,We hebben met vier mensen een sollicitatiegesprek gevoerd en hebben gekozen voor Angelo van der Zanden en Fabrice van de Ven. Ze zijn enthousiast en nemen het concept van Nicoline en Tim over. Het personeel blijft en ze beginnen 1 april.”

Je moet iets met de schaapskooi doen

Hij omvat het terrein met een armbeweging. ,,De schaapskooi en de horeca kunnen niet zonder elkaar bestaan. Je kunt hier bijeenkomsten of feestjes houden, maar dan moet je ook iets met de schaapskooi doen. Bijvoorbeeld een borrel in combinatie met een rondleiding over het terrein. Dus hetzelfde als een tennisvereniging: de bar mag buiten de tennistijden ook niet open zijn. Een goede samenwerking met alle vrijwilligers van de schaapskooi is dus belangrijk en dat willen Angelo en Fabrice ook. En als ze bijvoorbeeld geen tijd hebben om het terras schoon te maken, dan doen vrijwilligers dat. Die krijgen op hun beurt een kop koffie met een stuk taart.”

Volledig scherm De speeltuin van de Schaapskooi Schijndel. Helemaal rechts: Rik Clout © Noor Reigersman