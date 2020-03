Lammetjes knuffelen en adopteren in Schijndel

Mammoet in twee kisten van Erp naar New York

10:18 ERP/SCHIJNDEL - Een bijna vier meter hoge mammoet van Brabantse makelij staat nu in het museum Guggenheim in New York. ,,De mammoet is in twee kisten naar Amerika gevlogen”, zegt Remon van Zoggel uit Schijndel, die de mammoet in zijn bedrijf Dutch Eco Finish in Erp maakte.