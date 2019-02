Lammetjes knuffelen én adopteren in Schijndel

SCHIJNDEL - Meier. Dat is de naam van het lam dat burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad zondag adopteerde bij de Schaapskooi in Schijndel. En Van Rooij was niet de enige. Veel ouders en grootouders maakten gebruik van de mogelijkheid om voor 20 euro een lammetje te adopteren.

Van Rooij noemde het een fantastisch initiatief. ,,Het idee van een tijdelijke adoptie is geweldig", was de burgervader van mening. ,,Enerzijds helpt het de schapen, anderzijds brengt het jonge kinderen respect bij. Ze zijn een stukje eigenaar en dat maakt de kinderen hartstikke trots. Ze kunnen in het weekend met ouders komen kijken hoe het met het lammetje gaat. En je ziet ze genieten, en de ouders ook." Volgens de burgemeester heeft Schijndel veel met schapen en historisch landschap. ,,Schapen horen er bij."

Lammetjes knuffelen

Het was een komen en gaan van bezoekers bij de schaapskooi. Miranda Krete uit Den Bosch adopteerde het lammetje 'Marie'. ,,Ik zag de actie op Facebook, dit is leuk voor mijn kleindochter Marilena Roos. Een hond en kat kent ze wel, maar dit is nieuw." De negen maanden oude baby geniet zichtbaar als het kleine beestje aan haar snuffelt.

Irma van de Wetering uit Schijndel heeft het lam ‘Hodor' voor haar petekind Sharissa geadopteerd. Maar de 9-jarige wil (nog) geen lam knuffelen. Bovendien is ze van mening dat de dieren stinken. Van de Wetering: ,,Een beetje boerderijlucht, daar is niks mis mee. Schapen zijn hele lieve beestjes."

De afgelopen week werden bij de schaapskooi 30 lammeren geboren. ,,En er moeten nog 70 schapen lammeren", weet schaapsherder Kees Cornelissen. Omdat er gemiddeld 1,8 lam per ooi geboren wordt, komen er volgens Cornelissen nog zo'n 160 lammetjes bij. Tot zaterdag 23 april kunnen er iedere zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur lammetjes bezocht, geknuffeld en geadopteerd worden.