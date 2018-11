Laptop is toverdoos bij derde Gestelse Quiz

Reclame­zuil kan Liempdse Barrier in Liempde laten herleven

24 november LIEMPDE - Niets meer of minder dan een reclamezuil, gewoon op eigen terrein van De Liempdse Barrier in Liempde kan de ooit vermaarde horecazaak doen opleven. Daarvan is Alexander Breedijk van eigenaar Bibitor bv uit Haaren overtuigd. ,,Het is een prachtige horecalocatie, zo in de oksel van de A2, maar mensen moeten er wel op gewezen worden.”