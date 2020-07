Latere editie Schijndel aan Zee is nog onzeker, ‘Hoop op ruimere coronaregels’

SCHIJNDEL - Door Schijndel aan Zee in juli en augustus ging al een dikke streep vanwege het coronavirus. Maar of het evenement in september door kan gaan, is ook nog onzeker. Schijndel kan nieuwe activiteiten tegemoet zien in het centrum.

Geen zand, podium, terrasstoelen en parasols op de Markt van Schijndel deze zomermaanden juli en augustus. Het coronavirus maakte het evenement onmogelijk. Nu de coronamaatregelen onlangs versoepeld zijn, zet de organisatie zijn zinnen op 3 tot en met 27 september. De vergunningaanvraag ligt al bij de gemeente Meierijstad, maar of het doorgaat is nog onzeker.

Volledig scherm Henk de Laat, mede-organisator van Schijndel aan Zee. © Robèrt van Lith/BD ,,Onder de huidige omstandigheden denk ik niet dat we het kunnen laten doorgaan", zegt mede-organisator Henk de Laat. ,,We hopen op een nog verdere verruiming van de coronaregels, anders krijgen we het waarschijnlijk niet rond.”

Draaiboek ligt al klaar

Het draaiboek voor een coronaproof Schijndel aan Zee ligt al klaar. De Laat: ,,We kunnen nu maximaal 400 à 500 mensen kwijt op het terrein. Normaal gesproken kunnen we zo'n duizend man ontvangen. Maar vanwege corona moeten mensen verplicht zitten en ze moeten anderhalve meter afstand bewaren.” De Laat benadrukt dat gezondheid voorop staat. ,,We willen hier absoluut geen brandhaard voor het coronavirus zijn. Het moet veilig zijn.”

Maar die veiligheid betekent wel dat er niet zo veel kan als normaal. ,,We hoeven hier echt geen flinke winst te draaien, maar er geld op toeleggen zien we ook niet zitten. Schijndel aan Zee heeft toch altijd een flinke kostenpost. Denk aan de artiesten en dj's, de technische apparatuur en het barpersoneel.” Volgens De Laat is de gemeente zeer bereid om mee te denken. ,,Aan Meierijstad ligt het echt niet.”

Modeshow en straattheater in Schijndel?

Intussen broedt ook het centrummanagement in Schijndel op nieuwe evenementen. ,,Nu Schijndel aan Zee er niet is in de zomermaanden, zoeken we naar wat meer reuring in het centrum", zegt centrummanager Harrie van Herpen. Gedacht wordt aan onder meer een modeshow, straattheater, een lunch voor gezinnen en een speeltuin bij de Glazen Boerderij. ,,We praten nog met de gemeente hierover.”

Volledig scherm Beachtennis tijdens de editie 2019 van Schijndel aan Zee op de Markt. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius