Laverhof heeft nieuwe bestuurder: John Moolenschot

WIJBOSCH - Zorgorganisatie Laverhof heeft een nieuwe bestuurder: John Moolenschot (61) uit Kaatsheuvel. Hij volgt Berthe de Jong op, die sinds augustus 2020 actief was als interim-bestuurder bij de organisatie voor ouderenzorg in onder meer Schijndel, Uden en Bernheze.

Berthe de Jong op haar beurt was opvolger van Peter Beijers. Moolenschot treedt aan per 1 juli 2022. De nieuwe bestuurder is al vele jaren actief in de ouderenzorg en is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Mijzo, een zorgorganisatie in West- en Midden-Brabant.

Mijzo is per 1 januari 2021 ontstaan door een fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. Voor de fusie was Moolenschot bestuurder bij Schakelring. Verder is hij actief als lid van de pensioenraad van De Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), bestuurslid van het arbeidsmarkt en opleidingsfonds van de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en lid van de raad van toezicht van PSW.

,,We zijn blij dat John Moolenschot zijn bestuurlijke ervaring en kennis van de ouderenzorg in wil zetten om hier samen met de organisatie verder vorm aan te geven", zegt Miriam Dragstra, voorzitter van de raad van toezicht.

Laverhof bestaat uit de locaties Cunera | De Bongerd in Heeswijk, het Mgr. Bekkershuis in Schijndel, St. Barbara en Anna Hospice in Wijbosch en Het Retraitehuis in Uden. Tevens biedt Laverhof behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis. Laverhof richt zich op de ondersteuning van ouderen in de regio’s Heeswijk, Schijndel en Uden.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.