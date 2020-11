Laverhof kijkt of vrijwilligers bij zorginstelling kunnen wonen om tekort aan handen in zorg te compenseren

WIJBOSCH - Vrijwilligers die in kleine huizen op het terrein van een zorginstelling wonen, dit kan mogelijk straks ook bij Laverhof. Deze zorgorganisatie gaat samen met Butterfly Effect kijken wat kan, om te beginnen op de locatie van verpleeghuis Annahof in Wijbosch.

Laverhof - met verpleeghuizen in onder meer Schijndel en Heeswijk-Dinther - is de eerste ouderenorganisaties die zo’n verkenning met Butterfly Effect gaat doen. ,,We weten nog niet om hoeveel huisjes het precies gaat", zegt interim-bestuurder Berthe de Jong. ,,Dat is een van de zaken die we gaan we onderzoeken. Binnen een half jaar kunnen we hier uitsluitsel over geven.”

Lees ook PREMIUM Brabant leent twee miljoen euro aan bedrijf dat kleine huisjes bouwt voor zorgvrijwilligers

Volledig scherm Berthe de Jong en Stijn van Kreij (midden) tekenden een intentieverklaring. Links Henri van Boxmeer, clusterdirecteur Schijndel bij Laverhof. © Laverhof ‘Butterfly’ kreeg onlangs een lening toegezegd van twee miljoen euro van de provincie, die hiermee vertrouwen uitspreekt in deze nieuwe vorm van wonen. Het bedrijf kan hiermee de komende jaren zeker honderd tiny houses (kleine huizen) bouwen op terreinen van zorginstellingen.

Bewoners moeten in ruil voor de woonruimte aan de slag als vrijwilliger voor de zorginstelling. En zo het tekort aan handen in de zorg een beetje compenseren, is de doelstelling.

Berthe de Jong van Laverhof en directeur Stan van Kreij van Butterfly Effect tekenden onlangs een intentieverklaring. Volgens Laverhof sluit het project goed aan bij de ontwikkeling van Annahof Plus in Wijbosch. Laverhof wil hier een wijk ontwikkelen waarin mensen - jong en oud - klaar staan voor elkaar.

Berthe de Jong: ,,Laverhof staat echt voor die leefgemeenschap en neemt met dit initiatief de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uit het onderzoek moet blijken of het haalbaar is. Ik zou het echt heel fijn vinden als we dit samen kunnen vormgeven. Dit zou een mooie stap kunnen zijn om die droom te realiseren.”

Helpen bij dagactiviteiten

De taken die in beeld zijn voor vrijwilligers die zo'n kleine woning op het terrein van Annahof huren, kunnen bestaan uit dagactiviteiten van ouderen begeleiden of helpen bij het dagprogramma van woongroepen.

Butterfly Effect ging in juni 2018 van start bij Cello, waar drie vrijwilligers wonen op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2021 komen er tien huisjes op Landpark Assisië in Biezenmortel en vijf op Het Rijtven in Deurne. Om hoeveel huisjes het gaat in Wijbosch, is nog niet bekend. Het bedrijf start ook ‘verkenningen’ met de zorgorganisaties Amarant en GGZ Oost-Brabant voor nog meer kleine huurwoningen.

‘Lening trekt banken over streep’

Volgens directeur Van Kreij trekt de lening van de provincie, ,,sociale financiers en banken over de streep.”

Laverhof runt de locaties Cunera | De Bongerd in Heeswijk-Dinther, het Mgr. Bekkershuis in Schijndel, St. Barbara, Annahof en Anna Hospice in Wijbosch en Het Retraitehuis in Uden. Tevens biedt Laverhof thuiszorg aan honderden cliënten.