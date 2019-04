Leef maakt het leven héél wat leuker

Hij klapte met zijn auto op een andere auto en vervolgens tegen een boom. Dat is aanstaande december acht jaar geleden. Een paar maanden lag hij in coma en een hele lange weg in twee revalidatiecentra in Tilburg en Den Bosch bracht René Hagemans (31) weer enigszins op de been.

Het is een vechtersbaasje. En hij gaat nog elke keer met héle kleine stapjes vooruit. Want na zes jaar in een rolstoel loopt hij weer stukken. ,,Soms nog wat strompelen. Maar ik kom er. En ik merk nog elke keer dat er weer ietsje meer in zit. Dus ga je door.”

Quote Deelnemers haken af omdat ze het volle pond moeten betalen voor activitei­ten Frank Hagemans, Leef Jongeren

René heeft een WIA-uitkering. En dat is allesbehalve een vetpot. Zeventig procent van zijn laatst verdiende loon als jongere. Nou, dan weet je het wel. Via dagbestedingsactiviteiten deed hij wel eens mee aan uitjes. Wat hij vooral merkte is dat veel mensen, die ook een fysieke beperking hebben, niet altijd meedoen met die uitjes. Vader Frank Hagemans: ,,Voor vrijwilligers worden vaak de kosten gedekt. Maar de deelnemers aan zo’n activiteit, die betalen het volle pond en die haken dus af.”

Rene Hagemans vult aan: ,,Dat is de reden dat we vorig jaar een stichting hebben opgericht, Stichting Leef Jongeren. Die is bedoeld voor jongeren van 18 tot 45 jaar. Alleen met een fysieke beperking, voor mensen met een geestelijke beperking zijn al volop stichtingen actief. Bovendien moet je voor mensen met een geestelijke beperking vaak ook verpleegsters of goed opgeleide verzorgenden hebben. Wij willen dat voor onze groep mensen wat eenvoudiger houden.”

Brommobiel

Stichting Leef Jongeren wil mensen zoals René Hagemans gratis uitjes aanbieden. ,,Heel simpel”, zegt de oom van René, Tony Passier. ,,Mensen die in hetzelfde schuitje zitten een leuke activiteit aanbieden. Daarom zijn Frank en ik in het bestuur gaan zitten. René doet kei veel zelf. Hij reist met zijn brommobiel naar supermarkten in heel Brabant en zet daar zuilen neer. Een maand per jaar mag je daar dan geld inzamelen voor het goede doel via emballagebonnetjes bij de lege flessen. Zo krijgen we een beetje vet op de botten en kunnen we de eerste activiteit houden.”

Eerste opstapje naar gezellige uitjes

Vader Frank vult aan: ,,Die eerste activiteit zit er nu aan te komen op zaterdag 1 juni. Daaraan doen grand café Silva Ducis aan de Parade en Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch mee. Zo krijgen we een stadswandeling en koffie met een Bossche bol. Dat moet een eerste opstapje zijn voor de deelnemers met een fysieke beperking naar meer gezellige uitjes.”

Eerste activiteit is een stadswandeling in Den Bosch

,,We zoeken dus deelnemers, maar ook vrijwilligers die mee willen helpen. En natuurlijk ook sponsors. Zo hoop ik straks dat we groeien naar veel meer activiteiten voor mensen met een fysieke beperking in heel Brabant. Denk aan een pretpark, een dierentuin of een muziekfestival. Zoiets moet groeien. Deelnemers kunnen zich voor de stadswandeling nog aanmelden via Stichting Leef Jongeren”, nodigt René uit.