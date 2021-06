Leegstaande pastorie in Lennisheuvel wordt woonhuis

LENNISHEUVEL - De woning naast de Theresiakerk in Lennisheuvel, die bijna honderd jaar dienst heeft gedaan als pastorie, krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt het woonhuis van Ton en Ine Jonkers uit Lennisheuvel. Een grootschalige renovatie en verbouwing van de pastorie uit 1926 is in volle gang.

Jonkers kocht de pastorie vorig jaar van het bestuur van de Heilig Hartparochie, waartoe de Theresiakerk behoort. ,,Zoiets komt maar één keer in je leven voorbij”, zegt Ton Jonkers.

Quote De pastorie kopen kwam zomaar ineens voorbij, dus hebben we toegehapt Ton Jonkers, Nieuwe bewoner pastorie

,,Het is een unieke plek. En mijn vrouw en ik raken op een leeftijd dat onze grote tuin bij ons huis in Lennisheuvel eerder een last dan een lust is geworden. Bovendien wilde mijn zoon graag in ons huis gaan wonen. We hadden al eens nagedacht over woningruil, zodat wij in het kleinere huis van mijn zoon konden gaan wonen. Maar deze optie om de pastorie te kopen, kwam ineens vorig jaar voorbij. Dus hebben we toegehapt.”

Monument

De pastorie is een gemeentelijk monument en is met een gang en andere ruimte vastgebouwd aan de kerk. Jonkers, oud-raadslid voor de VVD, vroeg architect Cleem Snijders een goed renovatie- en verbouwingsplan te maken voor de pastorie. Snijders: ,,De pastorie wordt nu losgekoppeld van de ruimte die verbinding maakt met de kerk. Die ruimte blijft het kerkbestuur gebruiken voor bijeenkomsten. De doorgang naar de woning wordt afgesloten.”

Goed isoleren

Inmiddels is het dak al onder handen genomen en voorzien van nieuwe leien en dakgoten. ,,Het is een oud gebouw, dus moest er qua isolatie, elektriciteit en leidingen veel aan gebeuren”, weet de architect. ,,De vloeren zijn voorzien van extra isolatie. Van het gas af, dat gaat in zulke gebouwen niet. Maar met een HR-ketel kan het toch een stuk zuiniger worden met energieverbruik, in combinatie met goed isoleren. Aan de rechterkant van de pastorie hebben we een soort koetshuis getekend. Dat wordt een garage en berging voor de woning. Aan de achterzijde ligt een mooie tuin met imposante bomen. Daar komt een serre aan de pastorie te zitten. Die kun je gebruiken als keuken/eetkamer. Met een mooie uitkijk op de fraaie tuin.”

Volledig scherm De pastorie in Lennisheuvel met rechts de nieuwe garage/berging. Zo komt het eruit te zien. © Architectenbureau Snijders en Van Stekelenburg

Luiken weer terug

Om het uiterlijk van de pastorie in overeenstemming te brengen met de historie, worden op de begane grond luiken bij de ramen toegevoegd. ,,Die hebben er ooit gezeten, maar waren verdwenen. Aan de hand van oude tekeningen en foto’s konden we dat achterhalen. Zo wordt een leegstaand gebouw in Lennisheuvel toch weer helemaal in oude luister hersteld. Dat is fijn, want hoe vaak zie je niet dat leegstaande gebouwen verloederen als ze eenmaal langer leeg staan.”

De restauratie en verbouwing van de pastorie is rond oktober van dit jaar klaar. Dan hoopt Jonkers snel de oversteek te maken van de Koevoortseweg naar de verbouwde pastorie.