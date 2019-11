Leegstand is zorgenkind voor Boxtelse ondernemers

In het centrum van Boxtel heeft dertien procent van de winkelpanden een bordje te huur of te koop op de deur. Dat is veel want bijvoorbeeld in het winkelhart van Schijndel is dat percentage maar drie procent. ,,Het baart ons al jaren zorgen", aldus voorzitter Luc Broos van het Centrummanagement dinsdagavond tijdens een bijpraatbijeenkomst met de gemeenteraad.

Andere bestemming voor panden

Het probleem is ook niet een, twee, drie uit de wereld te helpen, beseft Broos. Toch hebben de ondernemers een werkgroep in het leven geroepen die een poging gaat wagen. ,,Een van de gedachten is om de panden een andere bestemming te geven. Bijvoorbeeld een woning. Dan verminder je in ieder geval het aantal leegstaande panden.”

Probleem in het Boxtelse winkelgebied is dat er veel relatief grote winkelruimten zijn. Doorgaans achtergelaten door landelijke ketens die of zijn vertrokken of failliet zijn gegaan. ,,Die winkels zijn soms wel 450 vierkante meter, veel te groot voor kleine, beginnende ondernemers. Die hebben op de eerste plaats die enorme panden niet nodig en kunnen vooral de huur er voor niet betalen", aldus Broos. Want, meldde de voorzitter, ook in Boxtel zijn veel initiatieven van startende ondernemers. ,,Die zouden meer de helpende hand moeten kunnen krijgen." Maar zelfs halveren van de huur, wat volgens Broos in een aantal gevallen als 'tegemoetkoming' is gebeurd, biedt geen soelaas. ,,Als die van 40.000 naar 20.000 euro per jaar gaat, is dat nog veel te veel."

Geen achterom

Ook alleen het voorste deel van het pand als winkel inrichten en het achterste stuk voor andere doeleinden, is geen oplossing. Broos: ,,In de goede tijd hebben zo wat alle eigenaren hun hele perceel bebouwd. Een achterom is er in de meeste gevallen niet en dus ook geen mogelijkheid het pand op te splitsen voor verschillende functies." Met de gemeente wil het centrummanagement graag in gesprek over ideeën die de leegstand kunnen beperken.