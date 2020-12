Leerlingen Elde in Gestel vaker buiten school aan de slag

SINT-MICHIELSGESTEL - Helpen bij het organiseren van Koningsdag, jonge allochtone kinderen ondersteunen met de Nederlandse taal leren of een voetbaltoernooi houden op het Cruyff-veldje. Leerlingen van het Elde College in Sint-Michielsgestel gaan straks meer buiten de school aan de slag om (levens)ervaring op te doen.

Sta er niet van te kijken als volgend jaar meer leerlingen van het Elde College in Sint-Michielsgestel te vinden zijn bij het organiseren van activiteiten in het dorp. Op wijkniveau of groter.

Activiteiten

Dat komt omdat Bint Welzijn en het Elde College in Sint-Michielsgestel samen een document hebben ondertekend om meer te gaan samenwerken. En daarbij gaat het vooral om leerlingen van het Elde meer buiten de school aan de slag te zetten bij maatschappelijke activiteiten.

Quote Zelf kennis overbren­gen is vaak beste leermoment voor leerling Harm Deiman, Elde College

Harm Deiman, sectordirecteur VMBO-PrO bij het Elde College: ,,Zelf kennis overbrengen aan anderen, dat is heel vaak een allerbest leermoment voor de leerling zelf. Daarom slaan we nu structureel die leerweg in voor onze leerlingen. In het verleden deden we al dingen samen met Bint. Maar nu krijgt het een vaste vorm. En dat zal ook gevolgen hebben voor onze docenten. Want aan de hand van allerlei maatschappelijke betrokkenheid van onze leerlingen bij projecten of activiteiten, zal ook het lesprogramma daar meer op afgestemd moeten worden. Dat wordt voor ons ook nog een ontdekking hoe dat het beste kan.”

Kruisbestuiving

Eric van den Boogaard, teamleider van het Elde College in Sint-Michielsgestel, ziet tal van mogelijkheden voor de leerlingen. ,,Denk daarbij aan buurtsportactiviteiten, maar ook aan techniek of taalonderwijs. Zie het als een kruisbestuiving tussen het Elde en de wijken in Gestel, maar ook tussen het Elde en Bint. Onze leerlingen kunnen allochtone mensen helpen beter de Nederlandse taal te leren. Maar ze kunnen ook leerlingen van het basisonderwijs kennis laten maken met de techniek zoals metselen of andere zaken.”

Beter keuzes maken

Rita van der Wouw van Bint Welzijn ziet het als levenslessen voor de leerlingen van het Elde College. ,,Ze leren ontdekken waar hun sterke punten zitten, wat voor zaken ze echt belangrijk en fijn vinden om mee aan de slag te gaan. Het helpt ze betere keuzes te maken in wat ze later willen gaan doen voor werk.”

‘Bij ons aankloppen’

Het jongerenwerk van Bint zal ook vaker op school te vinden zijn. Jongerenwerker Edwin Voets van Bint: ,,Zeker nu tijdens covid kunnen sommige leerlingen wel eens vastlopen. Daarom zijn we straks vaker ook op school, zodat ze ons beter leren kennen en bij ons óók kunnen aankloppen. Het praat soms makkelijker met iets ‘vreemdere ogen’ voor je neus. We kunnen ook op het gebied van preventie wat betekenen. Uitleg geven over vuurwerk en veiligheid of andere zaken.”