Leerlingen in Schijndel krijgen in groepjes les van eigen juf, ‘Mooie oplossing in coronatijd’

Dit is uitzonderlijk omdat alle scholen in Nederland dicht moesten vanwege het coronavirus. Op ’t Talent zitten veel kinderen die speciaal onderwijs krijgen en extra ondersteuning nodig hebben. ,,We hoorden van veel ouders dat er behoefte was aan meer begeleiding van hun kinderen”, zegt bestuurder Annemieke Pepping van het overkoepelende scholenbestuur SKOPOS.

Pepping is reuze enthousiast over de proef. ,,De kans is groot dat we dit ook op de andere zes basisscholen in Schijndel gaan doen. En scholenbesturen in de regio volgen ons met grote interesse. Dit is een mooie oplossing in coronatijd.”