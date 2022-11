Leerlingen van De Oversteek planten een leembosje: ‘Daar komt de naam van Liempde vandaan’

2400 boompjes, 51 leerlingen, begeleiders en mensen van de Natuurwerkgroep Liempde. En een aanhangwagens vol vuilboompjes, fladderiepjes en zomerlindes. Een perceel aan de Hamsestraat ter grootte van een voetbalveld wordt in een paar uur tijd van een kale akker omgetoverd in een jong bosje. Voordat de schoppen de grond in gaan, geven burgemeester Ronald van Meijgaarden en wethouder Désiré van Laarhoven het goede voorbeeld door een schietwilg en een zwarte populier te planten. ,,Het regenwater sijpelt maar heel langzaam weg vanwege de leemlaag”, legt Van Laarhoven uit. ,,Daarom is het hier zo zompig. Deze grond is heel geschikt voor snelgroeiende bomen. Als jullie straks van de middelbare school af zijn, dan staat hier al een behoorlijk bos.”

‘De naam Liempde komt van leem’

En dat is te merken. Terwijl Tom een gat graaft en zich afvraagt of het wel breed genoeg is voor de brede wortels van de fladderiep, pakt Martijn kordaat zijn schep en hakt een stukje van de wortels af. ,,Dat is geen probleem omdat het nog maar een klein boompje is”, verklaart hij. Even later staat het fladderiepje in de grond. Even aanstampen. ,,Hij staat mooi recht”, keurt Martijn, en dan vertrekt het tweetal naar het volgende boompje. Ad de Kort loopt tevreden rond op het veld.

,,Toen we hier in Liempde de eerste boomfeestdag hadden, in 1988, was ik nog hoofd van de school. Ik kom nog elk jaar een kijkje nemen.” Als penningmeester van Stichting Natuurprojecten Liempde (SNL) is hij er nu op een andere manier bij betrokken. ,,Dit perceel is gekocht door SNL, met een deel van de opbrengst van B&B Box and Breakfast. Het kwam plotseling te koop. De eigenaar had de verplichting om het vóór 1 december te herplanten. Toen konden we het van hem kopen, met deze verplichting erbij.” Maar de leerlingen zien het niet als een verplichting. Pip van de Sande schudt vastberaden haar hoofd. ,,Dit is veel leuker dan rekenen.”