‘Leg zonnepanelen vooral op geschikte daken in Sint-Michielsgestel, dan kom je al een heel eind’

Haarense burgemees­ter Yves de Boer: ‘Iedereen wil dat we de gemeente netjes naar de eindstreep brengen’

14 augustus HAAREN - Hij kwam als waarnemer binnen tijdens een bestuurscrisis en bleef. Daarmee is VVD’er Yves de Boer (69) de laatste burgemeester in de historie van de gemeente Haaren. Of dit zijn laatste bestuurlijke kunstje is, valt te bezien. Over vertrouwen, de brand op Haarendael, corona, de opsplitsing en fotografie als filosofie van de wijsvinger.