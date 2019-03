Lege stallen in Meierijstad leiden tot kopzorgen

1. Spant Meierijstad in Brabant de kroon met leegstaande veestallen?

Nou en of. Van elke tien Brabantse stallen die leegstaan, staat er eentje in het buitengebied van Schijndel, Veghel of Sint-Oedenrode. In heel Brabant staat inmiddels al zo'n 2 miljoen vierkante meter (van de in totaal 26,2 miljoen) aan stallen en schuren van veehouderijen leeg. En in 2030 is dat volgens de prognoses ruim 6 miljoen vierkante meter. Meierijstad is in Brabant met afstand de nummer één: nu circa 200.000 vierkante meter en in de periode tot 2030 groeit dat verder tot bijna 500.000 vierkante meter. Nummer 2 Gemert-Bakel heeft tegen die tijd 'slechts’ 300.000 vierkante meter aan opgedoekte stallen. En Oss (nummer 7) bijvoorbeeld kampt over elf jaar pas met dezelfde hoeveelheid leegstand als Meierijstad nu al heeft: 200.000 vierkante meter.