Legobeeld van André Hazes is terug op vertrouwde plek

De kunstenaar hoopte al dat het om een ludieke actie rondom oud en nieuw ging. Dat blijkt te kloppen, want het was een oudejaarsstunt van vereniging De Geitefok uit het Friese dorp Oldeberkoop, meldt NH Nieuws. Leden van de vereniging namen het beeld in het holst van de nacht mee als grap.

Terug op de Dam

Het vervoeren van het kunstwerk moet een behoorlijke klus zijn geweest, want het gevaarte weegt meer dan honderd kilo. De Geitefok kwam het legobeeld afgelopen zaterdag terugplaatsen op de Dam, waar iedereen er weer van kan genieten. Niet heel lang overigens, want binnenkort wordt het beeld voor onbepaalde tijd binnengehaald. Horecaondernemer Won Yip, die ervoor zorgde dat het beeld er in eerste instantie kwam, zet het over een paar dagen in zijn kantoor. ,,Want het is nu te koud voor hem", zo vertelde hij tegen NH Nieuws.