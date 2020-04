Legoblokjes brengen Boxtels raadslid en haar ex weer voor even samen in tv-programma RTL4

BOXTEL - Boxtels raadslid Lola Nouwens doet zaterdag met haar ex Jan Pennings mee aan LEGO Masters. Want de liefde voor de gekleurde steentjes is nooit gedoofd.

Lola Nouwens (31) en Jan Pennings (29) uit Boxtel zijn exen, na een relatie van ruim tien jaar. Eén liefde delen ze nog altijd: die voor LEGO. Dus was het niet meer dan logisch om samen deel te nemen aan het nieuwe televisieprogramma LEGO Masters, dat komende zaterdag bij RTL4 van start gaat.

Speelgoed

In deze tijd van noodgedwongen thuis zitten, zullen in veel huishoudens de gekleurde steentjes weer eens van zolder worden gehaald. Een huis delen Nouwens en Pennings niet meer, maar in hun beider woonplekken neemt het speelgoed nog altijd een prominente plaats in.

Lola Nouwens: ,,Mijn liefde voor LEGO gaat vooral uit naar de minifigures, zeg maar de poppetjes. Ik heb er veel, 527 om precies te zijn. Ik vind het geweldig hoe je met het veranderen van een gezichtje direct ook de hele context verandert. Laatst bouwde ik een klein koetsje met een prinsesje erin. Toen ik het prinsessengezichtje verving door een skelettenhoofd, ontstond er meteen een totaal ander verhaal."

Bouwteam

Jan Pennings zag als eerste de oproep voor het nieuwe RTL-programma. Hij meldde zich als groot LEGO-fan direct aan. Vervolgens kwam hij erachter dat het om een duodeelname ging. Nouwens: ,,Jan kon niet anders dan mij vragen. Ik vroeg me nog wel even af of ik dit met mijn ex wilde gaan doen. Ja dus! We zijn beste vrienden en een heel goed bouwteam."

De taakverdeling is duidelijk. Nouwens heeft oog voor detail en komt met de verhaalideeën en Pennings is vooral de technische man die zorgt dat alles er mooi uit komt te zien. Het verhaal, de schaal van het bouwwerk, de mate van fantasie en de bouwtechniek: het zijn precies de punten die de jury beoordeelt.

Nouwens is academisch opgeleid en werkzaam als adviseur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook is ze raadslid voor Combinatie '95. ,,Ik heb altijd een serieuze en een speelse kant gehad. Die laatste kan ik in het bouwen met LEGO prima kwijt."

Zolder

Ooit stak Pennings, onder meer drijvende kracht achter de Boxtelse Stichting Tunnel Vision, haar aan met het LEGO-virus. Nouwens: ,,Wanneer je omringd wordt door al die gekleurde blokjes kun je niet anders dan mee gaan doen. Ons appartement lag er vol mee. Later hebben we de zolder van ons huis als LEGO- hol ingericht."

In het licht van hun relatiebeëindiging doet Pennings in het aankondigingsfilmpje van het programma een gedenkwaardige uitspraak: ,,Zij heeft het huis gehouden, ik de LEGO."

