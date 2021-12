Legostandbeeld André Hazes vervangen door mysterieuze tekst, maker uit Schijndel is verbaasd

SCHIJNDEL/AMSTERDAM- Waar is Het legobeeld van André Hazes? Het beeld stond op de Dam in Amsterdam, maar is sinds woensdagochtend spoorloos. De maker van het beeld, Remon van Zoggel uit Schijndel kan het niet geloven. ,,Je kunt het niet zo onder je arm meenemen.”

Donderdag snapt Van Zoggel er nog helemaal niets van. Het legobeeld dat hij met zijn bedrijf Dutch Deco Finish heeft gemaakt is verdwenen. ,,Een journalist van AT5 belde mij woensdagochtend op en vertelde mij dat het beeld weg is. Ik dacht eerst dat het een grap was, totdat ik een foto toegestuurd kreeg.”

Op de plaats waar het beeld stond, is een briefje neergelegd met een mysterieuze tekst erop. Van Zoggel snapt niets van het plakkaat. ,,Het beeld is juist in de coronacrisis geplaatst als cadeau voor de stad Amsterdam en dan ga je er op deze manier mee om.”

Oudejaarsstunt?

De kunstenaar hoopt dat het een ludieke actie is rondom oud en nieuw. Hij heeft het hierover de oudejaarsclubs die er een traditie van maken om beelden tijdelijk te jatten. Vorig jaar werd het beeld van Jip en Janneke in Zaltbommel een week na nieuwjaarsdag teruggebracht door een groep ontvoerders uit Friesland. ,,Ik ben heel benieuwd waar het beeld is en hoe ze hem hebben weggehaald. Je kunt hem niet zomaar onder je arm meenemen", legt Van Zoggel uit.

Het legobeeld weegt ruim 100 kilo en dus neem je niet zomaar mee. ,,Iemand moet het gezien hebben. Je gaat er niet zomaar mee wandelen. Op de Dam hangen ook nog eens veel camera's, dus dat moet toch opvallen.”

Een nieuw beeld

Het is dus afwachten voor Van Zoggel, al vindt hij het vooral sneu voor Rachel Hazes en horecaondernemer Won Yip. ,,Zij hebben ervoor gezorgd dat het beeld in Amsterdam staat en zijn ook eigenaar van het beeld. Voor hen is de roof dus nog veel erger.”

Mocht het legobeeld niet terugkomen, dan gaat Van Zoggel zorgen voor een nieuw exemplaar. ,,Dat gaat wel een paar maanden duren, dus het makkelijkste is natuurlijk dat het beeld wordt teruggebracht. Het is tenslotte diefstal.”