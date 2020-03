Lekker de natuur in of terrasje pikken voor ouderen door komst duofietsen Berlicum

Als je vanwege je leeftijd niet meer zo goed zelf kunt fietsen en de deur minder vaak uitgaat, dan moet het een feest zijn als je straks met een begeleider op de duofiets eens lekker naar de natuur in de Hooghei, de Wamberg of Seldensate kunt fietsen. Of zomaar wat rondfietsen en samen een terrasje pikken op een zomerse dag. Seniorenvereniging Bres gaat dat mogelijk maken en schaft drie elektrische duofietsen aan.

Voorzitter Herman Schunselaar van Bres is apetrots dat het begeleid fietsenproject van start gaat. ,,Het lijkt heel simpel. Maar er komt veel bij kijken. De allereerste zorg is natuurlijk de duofietsen aanschaffen. Goed materiaal kost veel geld. Elektrische duofietsen kosten zo rond de 9000 euro per stuk. En een fiets is geen fiets. We hebben er drie aangeschaft. Waarvan twee die we als degelijke tweedehandse aanschaffen.”

Heel bijzonder dat Bossche stichting flinke schenking deed

Schunselaar was superblij dat de Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen in Den Bosch direct toehapte en 6500 euro doneerde aan het Berlicumse project. ,,Echt heel bijzonder. Want in Den Bosch hebben ze niet zoveel belang bij ons begeleid fietsproject. Dus heel fijn dat zij ons ondersteunden. Verder hebben we talrijke fondsen aangeschreven. En verschillende lopen nog.”

Al twintig vrijwilligers willen gaan fietsen met ouderen en mensen met beperking

Dan komt het er op aan dat je genoeg vrijwilligers hebt die ouderen mee kunnen nemen op de duofiets. ,,Ach, dat liep direct als een trein. Er zijn nu al twintig mensen die vrijwilliger willen worden. Zij krijgen straks eerst een korte fietsopleiding. Want het is toch heel anders fietsen op zo’n duofiets. Zeker als die ook nog elektrisch is. Ze zijn begrensd op een maximum snelheid van achttien kilometer. Maar dat is hard genoeg. En dus moet je leren rijden op zo’n fiets.”

Stalling is inmiddels gevonden

Schunselaar zegt dat er bij het ouderenhome van Bres, dat is D’n Inloop aan Kerkwijk, geen plaats is voor een stalling van de duofietsen. ,,We hebben een particulier gevonden die 25 vierkante meter van zijn grote garage wil afstaan. Daar kunnen we straks de drie fietsen stallen. Via codesleutels kan de vrijwilliger daar strkas zelf zijn duofiets gaan halen om vervolgens de partner op te halen waarmee deze een toertocht gaat maken.”

Ouderen uit isolement halen