Lekker Lennisheuvel stopt na vier edities

Succesvolste editie

,,Heel jammer”, zegt mede-organisator Ivan Crost (71), die jarenlang een cateringbedrijf had. ,,Zeker omdat we vorig jaar onze meest succesvolle editie hadden met achttien kramen en meer dan duizend bezoekers.” Dat kwam omdat toen het evenement, dat steeds in mei is gehouden in Natuurpark Boscheind, werd gekoppeld aan het gouden jubileum van Vakantiecomité Lennisheuvel.

De organisatie wilde tijdens Lekker Lennisheuvel van dit jaar weer allerlei extra activiteiten voor jong en oud organiseren, net als vorig jaar. Crost: ,,Daarvoor moesten we sponsors gaan werven, want we hebben als stichting zelf geen geld. Nadat bleek dat er amper belangstelling was van deelnemers, hebben we besloten om ook niet aan de sponsorwerving te beginnen. Het risico is te groot. Zo'n evenement organiseren kost veel tijd en brengt de nodige kosten met zich mee. We stoppen ermee.”