Lekker naar Berlijn of Barcelona? Nee, want corona zit in de weg

Al enkele weken hield het Elde College het nieuws rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. De middelbare school met vestigingen in Schijndel en Sint-Michielsgestel had immers buitenlandse reizen geboekt voor leerlingen in de week van 21 maart. ,,We hadden geen reizen geboekt naar ‘risicoland’ Italië, dus we hoopten dat we goed weg zouden komen”, zegt Toos Michon, directeur havo en vwo.