Lekker plonzen in zwembad Zegenwerp? Eerst groot onderhoud

Zonnige dagen. En dan die stomme avondklok, dat opgesloten gevoel en maar één bezoeker per dag. Ach, dan is het al lekker wegdromen over een lekkere duik in het zwembad van Zegenwerp. Op de ligweide een frietje eten en een heerlijk koud glas bier op het zonovergoten terrasje in Gestel. Meer, nee. Net als wegdromen over die vakantie in Griekenland of Spanje, moeten Gestelaren dat nog even tegoedhouden.