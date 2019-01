Leren hoe je met de hand klompen maakt bij Carel Jeuken

De Meander krijgt langzaam­aan haar vorm

13:29 SINT-MICHIELSGESTEL - De verbouwing van het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel is in volle gang. Inmiddels is de begane grond aan de beurt. Daar zit de publiekshal. Aan een paar noodloketten worden burgers geholpen. Terwijl de telefonistes aan de balie bij binnenkomst soms hun stem moeten verheffen vanwege de zaag-, timmer- en boorgeluiden die op de achtergrond hun ‘best doen’ de boel te overstemmen.