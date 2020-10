Les krijgen met schildpad en wurgslang, dat is even wennen

VIDEOSCHIJNDEL - Een wurgslang vasthouden en leren muziek te draaien als Martin Garrix. In Schijndel kunnen basisschoolleerlingen tijdens de herfstvakantie spelenderwijs reken- en taallessen volgen. En dat is met een loslopende schildpad nog wel even wennen.

Ruim veertig leerlingen uit Schijndel krijgen deze woensdagmorgen verschillende reptielen te zien, zoals een slang en een blauwtongskink. De aandacht gaat vooral uit naar Zippo, de loslopende landschildpad. Deze baant zich een weg door het klaslokaal. Voor de leerlingen een genot om naar te kijken, behalve als je hem even uit het oog verliest. Dan kan hij zomaar eens onder je schoenen zitten.

De Schijndelse onderwijsorganisatie SKOPOS biedt deze herfstvakantie het project Let's Play & Learn aan voor zowel bovenbouw- als onderbouwleerlingen. In hun lokalen die grenzen aan basisschool De Heijcant worden deze week workshops gegeven. De week begon met een dj-workshop voor de bovenbouw en deze woensdag is het de beurt aan de onderbouw.

De kinderen krijgen naast de workshops ook reken- en taallessen, om zo op een leuke en leerzame manier aan de slag te gaan. Ook om de eventueel opgelopen leerachterstanden tijdens de coronacrisis in te lopen. ,,Het is vakantie. Dus dan willen we de leerlingen ook laten ontspannen. Daarnaast leren ze nieuwe woorden en begrippen kennen rondom de workshops. Zo kunnen ze hun taal- of rekenvaardigheden vergroten", zegt Tessa van Zadelhoff, projectleider bij Let's Play.

Beter dan verwacht

In totaal volgen er zeventig kinderen van verschillende basisscholen in Schijndel het project. En dat is voor docenten een hele klus. ,,Ze zitten niet bij hun vaste klasgenootjes en daar moet je als docent rekening mee houden", zegt Marianne Tak, leerkracht bij de taalklas van SKOPOS.

Ondanks dat de kinderen niet bij hun vaste klasgenootjes zitten, levert dat geen problemen op. ,,In het begin zie je ze nog verlegen binnenkomen en dan moet je ze even op weg helpen. Na een workshop merk je dat de kinderen veel willen vragen aan de docent. Zo was er een meisje die door de dj-workshop meer wil gaan doen met muziek. Daar doe je het voor. Het gaat dus beter dan verwacht."

Bang voor slangen

De kinderen mogen een blauwtongskink voeren met sprinkhanen en een slang vasthouden. En dat is voor de 7-jarige Kira een spannende ervaring. ,,Ik vond de slang in het begin heel eng en dik. Ik was bang dat hij me ging bijten." Dat kan volgens workshopleider Romano van Leeuwen niet. ,,In principe kunnen wurgslangen niet bijten. Wij zijn voor de slangen te groot. Zij zien ons als bomen en daarom is de slang voor mensen niet gevaarlijk.”

Andere leerlingen hebben minder moeite met de slang. Zo ook Daryl (6). ,,Ik vond het fijn om hem vast te houden en was totaal niet bang. Zelf vond ik de schildpad het mooiste. Het leukste was toen hij achter de appel aanging. Alleen duurde het wel even voordat hij er was.”

Volledig scherm Landschildpad Zippo die rondloopt door de klas met op de achtergrond de leerlingen die les krijgen over reptielen. © Luuk Glaap/BD